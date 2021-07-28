В Пакистане из-за ливней случились наводнения. В результате погибли два человека. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пакистанское издание Dawn.
В зоне подтоплений оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, мусорные баки, ветки деревьев. В одном из подтопленных домов полицейские нашли захлебнувшихся мать и ребенка.
Также вышли из берегов несколько рек. Власти призывают население держаться подальше от водоемов. Есть и риск прорыва плотин.
В ликвидации последствий задействованы спасательные службы. Помощь населению оказывают и военные.
Фото: архив БЕЛТА
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В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям – есть жертвы
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