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В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям – есть жертвы

В Пакистане из-за ливней случились наводнения. В результате погибли два человека. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пакистанское издание Dawn.


В зоне подтоплений оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, мусорные баки, ветки деревьев. В одном из подтопленных домов полицейские нашли захлебнувшихся мать и ребенка. 

Также вышли из берегов несколько рек. Власти призывают население держаться подальше от водоемов. Есть и риск прорыва плотин.

В ликвидации последствий задействованы спасательные службы. Помощь населению оказывают и военные. 

Фото: архив БЕЛТА
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