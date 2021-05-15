В Пакистане при падении фургона в канал погибли 11 человек

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Авария произошла в восточной провинции Пенджаб. Автомобиль затонул в канале Мианвали. В результате ДТП погибли семь детей, три женщины и один мужчина. Все они друг другу являлись родственниками.Вероятная причина происшествия – превышение скорости.