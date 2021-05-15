Минимум 11 человек погибли в результате падения фургона в канал на востоке Пакистана. Об этом информирует агентство "Синьхуа".
Фото: globallookpress.com
Авария произошла в восточной провинции Пенджаб. Автомобиль затонул в канале Мианвали. В результате ДТП погибли семь детей, три женщины и один мужчина. Все они друг другу являлись родственниками.
Вероятная причина происшествия – превышение скорости.
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В Пакистане при падении фургона в канал погибли 11 человек
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