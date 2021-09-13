В Пакистане 14 человек погибли в результате обрушения домов из-за ливней

Минимум 14 человек погибли, двое пострадали и получили травмы во время обрушения жилых домов из-за сильных грозовых дождей в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает ТАСС.
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По актуальной информации телеканала Geo TV, инциденты произошли в районе Торгар и в городе Абботтабад. Большинство погибших – женщины и дети.
Ливни на северо-западе Пакистана идут с субботнего вечера. В провинции Хайбер-Пахтунхва они вызвали оползни и наводнения, которые повлияли на работу транспорта между некоторыми населенными пунктами.
В регионах, пострадавших от непогоды, работают спасатели, привлечена специальная техника.