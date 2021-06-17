Браславский РОВД устанавливает личность женщины, труп которой обнаружен 9 июня в озере Долгое вблизи деревни Мурмишки. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Приметы погибшей: женщина старше 35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, темные волосы. На ее шее – деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке.
УВД Витебского облисполкома обращается к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о погибшей, обратиться в райотдел милиции по телефонам : 8(02153) 3-51-55, 6-26-03, 8(033) 356-85-45 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.
Фото отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома
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В озере в Браславском районе обнаружен труп женщины
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