В озере в Браславском районе обнаружен труп женщины

Приметы погибшей: женщина старше 35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, темные волосы. На ее шее – деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке.УВД Витебского облисполкома обращается к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о погибшей, обратиться в райотдел милиции по телефонам : 8(02153) 3-51-55, 6-26-03, 8(033) 356-85-45 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.Фото отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома