Трагедия случилась вечером 6 июня. В водоем около агрогородка Хотюхово упала школьница. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Установлено, что подросток прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду. Находившийся рядом мужчина смог извлечь девочку из водоема, но уже без признаков жизни. Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать девочку, она скончалась по дороге в больницу.
По данному факту следователи Крупского районного отдела Следственного комитета проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что семья погибшей не находится в социально опасном положении.
Фото: Telegram-канал СК
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В озере Крупского района утонула 14-летняя девочка
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.