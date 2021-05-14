В оздоровительных лагерях этим летом будет больше патриотических смен и педотрядов

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Среди приоритетов летней оздоровительной кампании – сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета., – сказала Лариса Емельянчик.Особенностью оздоровительной кампании этого года станет увеличение количества лагерей профильных смен патриотической направленности, которые будут создаваться во взаимодействии с воинскими частями, правоохранительными органами., – добавила она.Также будет больше прочих профильных лагерей и смен, отрядов, которые в последние годы пользуются популярностью., – отметила Лариса Емельянчик. И в вузах в регионах также будут создаваться педагогические отряды, участники которых поработают вожатыми.Среди прочих профильных смен планируются смены: "Юный эколог", "Юный археолог", "Юный краевед" – тоже популярные среди детей направления.Кроме того, центры дополнительного образования детей и молодежи, которых всего 278, летом планируют организовать работу более 10 тысяч объединений по интересам для 80 тысяч учащихся. График их работы будет гибким для удобства ребят. Такие же объединения по интересам будут действовать и в лагерях.