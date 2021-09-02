В оздоровительных лагерях БЖД в 2021 году отдохнули более 6 тыс. детей

По меньшей мере 6 тыс. детей побывали в оздоровительных лагерях Белорусской железной дороги в нынешнем году. Такая информация опубликована на сайте БЖД.
Для детей работали восемь лагерей: им. Н. Гастелло, "Лесное озеро", "Исса", "Озеры", "Верба", "Лесные дали", "Дубровенка" и "Магистраль". Здесь побывали 6096 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В текущем году показатель оказался выше на 2293 человека, чем в прошлом.
В оздоровительных лагерях им Н. Гастелло и "Лесное озеро" Минского отделения БЖД и в лагере "Лесные дали" Гомельского отделения БЖД было организовано три смены. Во всех остальных – четыре.
В детских оздоровительных лагерях им. Н. Гастелло, "Исса", "Лесные дали" и "Дубровенка" были сформированы профильные отряды для подростков от 15 до 17 лет, в которых ребята изучали основы железнодорожных профессий. Вместе с тем везде проходили мероприятия с участием детей, приуроченные к Году народного единства.
– Были приняты все профилактические меры против заноса и распространения COVID-19 в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения, Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, – говорится в сообщении.