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В Овсянковской школе Горецкого района после капитального ремонта открылся бассейн

В обновленном бассейне будут проходить занятия по плаванию не толькодля учеников Овсянковской школы, но и для всех сельских учреждений образования Горецкого района. Этот бассейн был построен еще в 1982 году, но на протяжении последних двух лет его работа была приостановлена – требовался капитальный ремонт. Стоимость работ – около 1,8 млн рублей. Произведена замена покрытия чаши бассейна, усилены фундаменты стен здания, заменены водопроводная и канализационная сети внутри бассейна, отремонтированы душевые и раздевалки. 


На торжественное открытие собрались не только ученики и учителя, но также местные жители и строители. 

– Открытия бассейна все ждали с нетерпением, – рассказывает директор Овсянковской средней школы Валентина Кремис. – К нам раньше приезжали целыми семьями со всей округи: из Горок – от райцентра всего 15 километров, из соседнего Шкловского района. И люди звонили, интересовались: когда будет открытие? И уже сегодня провели первые уроки, а с 18:00 до 20.30 шесть дней в неделю бассейн будет открыт для всех желающих, мы ожидаем аншлаг. Наш инструктор будет вести еще кружок по плаванию, и по старой традиции мы будем проводить у себя межшкольные соревнования по плаванию.

Обновленный бассейн должен работать с полной отдачей – такое мнение во время торжественного открытия спортивного объекта высказал председатель Могилевской области Леонид Заяц:


– Это большой подарок агрогородку Овсянка от Президента нашей страны. Это и есть социальная политика нашего государства – все делается для человека, для здоровья нации. Жители благодарны, ведь это хорошая возможность укреплять свое здоровье и здоровье своих детей. Главное, что здесь смогут обучаться плаванию ребята со всего Горецкого района. Строители хорошо потрудились, вложены немалые средства, работы выполнены добротно – спортивный объект обязательно будет востребован.
 
В ближайшее время капитальный ремонт ожидает и здание самой школы. Сегодня в ней обучается более ста учеников, их подвозят из шести окрестных деревень.






Фото: БЕЛТА
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