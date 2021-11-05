В отношении жителя Солигорского района возбуждено уголовное дело за истязание матери

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- пояснилиИзвестно, что мужчина - безработный уже около пяти лет. Деньги он зарабатывал с помощью разных подработок и тратил их в основном на спиртное. За истязание матери сельчанин может лишиться свободы на срок до 3-х лет, 4 ноября в отношении него было возбуждено уголовное дело.пояснилОтмечается, что в Солигорске с начала 2021 года было возбуждено более 20 дел превентивной направленности, из них значительная часть - прокурором по инициативе милиции.