В отношении жителя Солигорского района возбуждено уголовное дело за истязание матери

33-летний житель одной из районных деревень регулярно избивал свою пожилую мать: в отношении него возбуждено уголовное дело.
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- С июля этого года солигорские милиционеры три раза выбывали, чтобы помочь женщине. Нетрезвый сельчанин устраивал ссоры на фоне бытовых вопросов. Он мог рассердиться, если мать не приготовила ему еду. Он выкручивал руки, таскал за уши и бил свою 65-летнюю женщину, - пояснили sb.by в ГИОС Солигорского РОВД.
Известно, что мужчина - безработный уже около пяти лет. Деньги он зарабатывал с помощью разных подработок и тратил их в основном на спиртное. За истязание матери сельчанин может лишиться свободы на срок до 3-х лет, 4 ноября в отношении него было возбуждено уголовное дело.
- Так как привлечение бытового тирана к административной ответственности, проведение профилактических бесед, вынесение защитного предписания и прохождение комиссии для направления в ЛТП не возымело должного воздействия, в начале октября мы инициировали проведение проверки на предмет совершения фигурантом уголовного преступления – истязания, наказание за которое предусмотрено статьей 154 УК Беларуси. Так как потерпевшая отказалась привлекать сына к уголовной ответственности, мы инициировали возбуждение уголовного дела путем обращения в прокуратуру, - пояснил заместитель начальника Солигорского РОВД Олег Шалоха.
Отмечается, что в Солигорске с начала 2021 года было возбуждено более 20 дел превентивной направленности, из них значительная часть - прокурором по инициативе милиции.