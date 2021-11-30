В отношении двух школьников из Солигорска возбуждено уголовное дело за хулиганство

Двое старшеклассников совершили злостное хулиганство и стали фигурантами уголовного дела.
Фото из архива
Подробности sb.by рассказали в ИДН Солигорского РОВД.
Примерно две недели назад в ночное время двое ребят в возрасте 17 и 18 лет, будучи в нетрезвом виде, повредили забор около здания «Дом пионеров», остекление здания общежития и 2 бетонных ограждения участка частного домовладения в одном из населенных пунктов Солигорского района.
Хулиганов достаточно быстро установили правоохранители, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси – злостное хулиганство. 26 ноября было возбуждено уголовное дело. Алкогольное опьянение будет являться отягощающим ответственность обстоятельством.
- Этот случай - пример того, почему противодействию алкоголизации детей и подростков в нашем регионе уделяется большое количество внимания. Независимо от того, какое решение будет принято следствием или судом, для этих парней жизнь еще долго будет разделена на "до" и "после", - пояснил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.