В отношении двух школьников из Солигорска возбуждено уголовное дело за хулиганство

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Подробности sb.by рассказали вПримерно две недели назад в ночное время двое ребят в возрасте 17 и 18 лет, будучи в нетрезвом виде, повредили забор около здания «Дом пионеров», остекление здания общежития и 2 бетонных ограждения участка частного домовладения в одном из населенных пунктов Солигорского района.Хулиганов достаточно быстро установили правоохранители, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси – злостное хулиганство. 26 ноября было возбуждено уголовное дело. Алкогольное опьянение будет являться отягощающим ответственность обстоятельством.- пояснил