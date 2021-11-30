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  2. В отношении двух школьников из Солигорска возбуждено уголовное дело за хулиганство

В отношении двух школьников из Солигорска возбуждено уголовное дело за хулиганство

Двое старшеклассников совершили злостное хулиганство и стали фигурантами уголовного дела. 

Фото из архива

Подробности sb.by рассказали в ИДН Солигорского РОВД. 

Примерно две недели назад в ночное время двое ребят в возрасте 17 и 18 лет, будучи в нетрезвом виде, повредили забор около здания «Дом пионеров», остекление здания общежития и 2 бетонных ограждения участка частного домовладения в одном из населенных пунктов Солигорского района. 

Хулиганов достаточно быстро установили правоохранители, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси – злостное хулиганство. 26 ноября было возбуждено уголовное дело. Алкогольное опьянение будет являться отягощающим ответственность обстоятельством. 

- Этот случай - пример того, почему противодействию алкоголизации детей и подростков в нашем регионе уделяется большое количество внимания. Независимо от того, какое решение будет принято следствием или судом, для этих парней жизнь еще долго будет разделена на "до" и "после",  - пояснил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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