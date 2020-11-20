В отношении давших ложные показания по делу Ефремова свидетелей возбудили уголовные дела

Ефремов с адвокатом в суде. Фото из архива

ТАСС

О возбуждении уголовных дел в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний, сообщила. Она также отметила, что на стадии предварительного следствия этих граждан не допрашивал следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве и сторона защиты об их допросе не ходатайствовала.В чем заключались ложные показания?– уточнила Ирина Волк.Вынося приговор, суд постановил: показания трех свидетелей являются недостоверными.Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок снизили до 7,5 года.