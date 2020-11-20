В отношении давших ложные показания по делу Ефремова свидетелей возбудили уголовные дела

Двое из них заявляли, что во время ДТП за рулем был не актер, пишет ТАСС.
Ефремов с адвокатом в суде. Фото из архива ТАСС
О возбуждении уголовных дел в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она также отметила, что на стадии предварительного следствия этих граждан не допрашивал следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве и сторона защиты об их допросе не ходатайствовала.
В чем заключались ложные показания? «Двое [из свидетелей] сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», – уточнила Ирина Волк.
Вынося приговор, суд постановил: показания трех свидетелей являются недостоверными.
Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок снизили до 7,5 года.
Опубликовано:
1279