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  2. В отношении четырех подростков из Бобруйска возбуждено уголовное дело за хулиганство

В отношении четырех подростков из Бобруйска возбуждено уголовное дело за хулиганство

Четверо несовершеннолетних парней подозреваются в совершении хулиганства. Об этом сообщают в Telegram-канале Следственного комитета.


Следствием установлено, что вечером 5 октября в Бобруйске в троллейбусе к 20-летней горожанке подсела компания из четверых подростков (14, 13 и 12 лет). Парни стали приставать к пассажирке, а один из них даже толкнул ее. Чтобы избежать неприятного общения, потерпевшая решила пересесть на другое место. Но парни ее не выпускали и всячески препятствовали, подставляя подножки. Девушке все же удалось выйти из троллейбуса на ближайшей остановке.

Но спустя некоторое время она снова встретила компанию подростков около железнодорожного вокзала. Юноши продолжили беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам.

Прохожий, который оказался рядом, сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Придя домой, она рассказала матери о случившемся и сообщила в милицию. 

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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