В отношении четырех подростков из Бобруйска возбуждено уголовное дело за хулиганство

Следствием установлено, что вечером 5 октября в Бобруйске в троллейбусе к 20-летней горожанке подсела компания из четверых подростков (14, 13 и 12 лет). Парни стали приставать к пассажирке, а один из них даже толкнул ее. Чтобы избежать неприятного общения, потерпевшая решила пересесть на другое место. Но парни ее не выпускали и всячески препятствовали, подставляя подножки. Девушке все же удалось выйти из троллейбуса на ближайшей остановке.Но спустя некоторое время она снова встретила компанию подростков около железнодорожного вокзала. Юноши продолжили беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам.Прохожий, который оказался рядом, сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Придя домой, она рассказала матери о случившемся и сообщила в милицию.Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК.