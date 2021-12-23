В отделениях почтовой связи Могилевской области собирают подарки для детей-сирот

Сразу две благотворительные акции – «Рождественская посылка» и «Подари ребенку радость» – проводят во всех отделениях почтовой связи региона Могилевский филиал РУП «Белпочта» и областное отделение РОО «Белорусский детский фонд».





В центре внимания –дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты и воспитанники детских домов семейного типа, которым любой желающий может подарить подарок к праздникам или оформить подписку на периодические издания.

Елена Дорошенко.

Чтобы вдохновить на участие в этой доброй инициативе как можно больше людей, отделение почтовой связи "Могилев-22" активно работает с посетителями. В зале за столом дежурит почтальон, готовый объяснить порядок и тонкости проведения акции. Да, кто-то пройдет мимо, но ежедневно по несколько человек отзываются и присоединяются к участию, уточняет начальник отделения Елена Дорошенко. Показали пример и все местные работники, оформив в адрес детских домов услугу «Подарок от Деда Мороза».

Ольга Гринева.

– На самом деле у нас очень добрые и отзывчивые люди, которые с удовольствием участвуют в благотворительности. Правда, не всегда в рабочих делах, бытовых заботах и предновогодней суете им удается выкроить на это время, – рассуждает заместитель начальника объединенного цеха почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» Ольга Гринева. – Поэтому мы приблизили к ним возможность побыть Дедом Морозом: пришел посетитель на почту по делам, а заодно и доброе дело совершил. Считаю, это очень важная и нужная инициатива. К сожалению, не всем детям посчастливилось встречать новогодние и рождественские праздники в семье. Важно не забывать, не оставлять их без внимания. Поделиться частичкой своей души с теми, кто в этом нуждается.

Я и сама, хоть пришла на почту собирать информацию для статьи, не удержалась от доброго поступка. Оформила на воспитанников социально-педагогического центра Могилевского района в деревне Зарестье подписку на два детских издания. А чтобы взрослые тоже не скучали, выписала для них «Сельскую газету». В специальную коробку для сбора подарков опустила сладости.

Скоро все собранные презенты красиво упакуют и передадут в 54 детских дома семейного типа Могилевской области.

– Проводим акцию второй год подряд. Она продлится до конца месяца, но, как показывает прошлогодний опыт, прием подарков на этом не закончится, – отметила начальник коммерческого отдела могилевского филиала Жанна Ламихова. – Тогда в основной период собрали более 50 праздничных посылок, но с окончанием акции подарки все равно поступали, и мы передали эти коробки в детские дома. Книги, игрушки, сладости, канцелярские принадлежности, средства гигиены, домашний текстиль, товары для творчества. Даже коньки приносили. Также для детей люди с удовольствием выписывали журналы, раскраски, различные развлекательные издания. Знаю, что малыши их очень ждут, с нетерпением заглядывают в почтовый ящик!