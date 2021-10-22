В Островце за совращение несовершеннолетних задержали россиянина

На 48-летнего мужчину вышли оперативники подразделений по противодействию торговле людьми гродненского УВД и Островецкого РОВД, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным правоохранителей в июне текущего года мужчина подверг действиям сексуального характера подростков 14 и 15 лет. Отмечается, что преступления совершались в лесополосе и ангаре райцентра.
В ходе опроса злоумышленник рассказал, что совершал противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.