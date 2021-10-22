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  2. В Островце за совращение несовершеннолетних задержали россиянина

В Островце за совращение несовершеннолетних задержали россиянина

На 48-летнего мужчину вышли оперативники подразделений по противодействию торговле людьми гродненского УВД и Островецкого РОВД, сообщили в пресс-службе МВД. 


По данным правоохранителей в июне текущего года мужчина подверг действиям сексуального характера подростков 14 и 15 лет. Отмечается, что преступления совершались в лесополосе и ангаре райцентра. 

В ходе опроса злоумышленник рассказал, что совершал противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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Фото: Павел БОГУШ
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