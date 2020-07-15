Это инициатива спасателей. Ее поддержала местная власть. Тренажерно-выставочный центр по формированию основ безопасности жизнедеятельности под названием «Территория БЕЗопасности» формировался на протяжении полутора лет, с января 2019 года. На оснащение центра затрачено порядка 76 тысяч рублей.
С подробностями для sb.by – официальный представитель управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Центр разместился в трехэтажном здании. Он состоит из двенадцати тематических комнат. Здесь и учебно-тренировочная база, и детское кафе, и развлекательная зона, и телефонные кабинки для отработки навыков вызова сотрудников МЧС. Имеется также комната задымления, где искусственно воссоздается экстремальная ситуация, а малыши совместно ищут из нее выход. Есть здесь и детский кинотеатр для просмотра развивающих кинофильмов и постановки спектаклей.
В общем, формирование основных навыков безопасности жизнедеятельности дошколят будет происходить с использованием современных технологий.
В итоге мальчишки и девчонки освоят правила поведения дома, в лесу, на воде, а также досконально изучат алгоритм действий, как вести себя на пожаре. Почетные гости, среди которых были заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, начальник областного управления МЧС Дмитрий Лакиза и другие, вручили ребятам ценные подарки и сертификаты на приобретение компьютерной техники и игрового оборудования.
Фото: Гродненское областное управление МЧС
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В Островце торжественно открыли ресурсный центр безопасности для дошкольников
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