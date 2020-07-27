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  2. В Остромечево Брестского района в начале следующего года выделят 300 участков под застройку

В Остромечево Брестского района в начале следующего года выделят 300 участков под застройку

Уже в начале следующего года 300 участков выделят под индивидуальную застройку. Когда построят таунхаусы или усадьбы, деревенская жизнь будет не просто комфортной, но и престижной. Первым делом свои условия смогут улучшить многодетные семьи и нуждающиеся. Планируется, что осуществить мечту о домике в деревне потянутся и горожане. Об этом сообщили в телефильме проекта «СДЕЛАНО!», который вышел на телеканале СТВ.


Главной точкой роста станет для агрогородка ремесленная зона. Здесь туристы смогут купить парное молоко и свежие яйца от фермеров или сувениры от народных умельцев. А дальше экскурсионные подворья, аутентичная кухня, мастер-классы – целый этнокультурный кластер. Тем более первый шаг уже сделан: в Остромечево удалось создать Музей и центр поддержки женских инициатив. По словам главного архитектора Брестского района Алексея Плитина, это главная фишка агрогородка:

– Что-то вроде городка реме. Для комфорта – безбарьерная среда, доступность учреждений. Ставили целью предусмотреть размещение социальных объектов, рекреационных зон, торговых объектов. Приступили к первому этапу – жилой застройке. Уже разработали генплан индивидуальной, где больше сотни участков предусмотрены для предоставления многодетным семьям, нуждающимся. Какая-то часть пойдет с аукциона.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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