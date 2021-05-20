На Осиповичском водохранилище сотрудники местной межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали жителя агрогородка Вязье Осиповичского района. Используя три рыболовных сети, он незаконно добыл 207 особей различных видов озерно-речной рыбы общим весом 85 кг. Вред, причиненный окружающей среде, оценен в 828 базовых величин, или 24 012 рублей.
Фото: pixabay.com
Заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич прокомментировал:
– Совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы Осиповичского РОВД в ходе осмотра домовладения задержанного в хозяйственной постройке обнаружен обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего оружия 16-го калибра, боеприпасы и запрещенные орудия рыболовства: четыре сети подъемных и три – ставных.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Незаконная добыча рыбы или других водных животных» и «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
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В Осиповичском районе задержан с поличным браконьер
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