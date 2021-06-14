В Осиповичском районе при столкновении легковушки с лосем погиб пассажир

ДТП случилось ночью 11 июня около 23:30 на 117-м километре автодороги Минск − Гомель. 33-летний житель столицы, управляя автомобилем Audi A4, врезался во внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.В результате столкновения с диким животным 32-летний пассажир, который был на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия.По факту случившегося проводится проверка.Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома