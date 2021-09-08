В Осиповичах пешеход выбежал на дорогу и попал под колеса авто

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, – рассказали в Госавтоинспекции.Было установлено, что в момент аварии пешеход был пьян. На мужчине также не было световозвращающих элементов.Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.Видео УГАИ УВД Могилевского облисполкома