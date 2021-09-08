В Осиповичах пешеход выбежал на дорогу и попал под колеса авто

Вечером 7 сентября 2021 года в Осиповичах произошло ДТП. 60-летний горожанин выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
– Во вторник около 9 часов вечера на улице Сташкевича 43-летняя женщина, управляя автомобилем Buick Encore, совершила наезд на 60-летнего жителя райцентра, который внезапно выбежал на дорогу. Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение, – рассказали в Госавтоинспекции.
Было установлено, что в момент аварии пешеход был пьян. На мужчине также не было световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.
Видео УГАИ УВД Могилевского облисполкома