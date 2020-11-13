В Осиповичах открыли обновленную поликлинику и новый корпус центра соцобслуживания

В Осиповичах сегодня открыли обновленную районную поликлинику. Здание 1984 года постройки долгое время не знало капитальных вмешательств, а после ремонта от старой помещения остались только стены. Да и то не везде.



Отделка фасада в современном виде и помещений, замена инженерных систем и благоустройство территории придали медучреждению современный облик. Многие кабинеты и технические помещения перепрофилировали, чтобы соответствовать современным медицинским и строительным требованиям.



Пристальное внимание уделили безбарьерной среде. Оборудован пандус, специальный подъемник, специальные санузлы, для слабовидящих установили элементы навигации: тактильную плитку, таблички, указатели.



Установлены современная система пожарной безопасности, дизель-генератор для аварийного электроснабжения. Полностью заменена нефункционирующая система вентиляции.



Детская и взрослая регистратуры оснащены информационными комплексами, позволяющими распределить и оптимизировать поток пациентов, повысить эффективность работы, устранить недостатки живой очереди, человеческого фактора, сократить время ожидания, улучшить качество обслуживания населения, создав комфортное пребывание в учреждении. В кабинетах и коридорах появилась новая удобная мебель.



Поликлиника, обслуживающая 45,5 тысячи взрослых и 8,3 тысячи детей, рассчитана на 820 посещений за смену. Здесь трудится порядка 250 человек. Есть 17 терапевтических и 9 педиатрических отделений, диагностический блок, два отделения врачей общей практики, отделение профилактики, электронная регистратура.



И главное – в отремонтированных помещениях разместились отдельные блоки для приема детей и взрослых с инфекционной патологией, что в условиях пандемии позволит качественно распределить нагрузку на врачебный персонал и оказывать медицинскую помощь в комфортных для пациентов условиях.



– Объект чрезвычайно важен с учетом складывающейся эпидситуации, – подчеркивает главврач Осиповичской центральной районной больницы Павел Шатило. – Пациенты с температурой или с признаками инфекционной патологии должны приходить в медучреждение отдельно от нетемпературящих людей. И благодаря модернизации в поликлинике появилась возможность для комфортного обслуживания раздельных потоков. Даже тепловизор поставили на входе. Отдельно скажу о важности работы поликлиник в принципе. Амбулаторно-поликлиническая помощь приоритетная в здравоохранении за счет своей профилактической направленности. Задача – максимально рано выявить болезнь и не допустить ее развития.



Открыли сегодня в Осиповичах и новый корпус районного центра социального обслуживания населения площадью в два раза больше предыдущего.



В учреждении функционируют 4 структурных подразделения. На дому обслуживается более 450 человек, а отделение дневного пребывания посещают 32 инвалида и 32 пожилых человека.



В распоряжении центра – сенсорная комната, комната реабилитации инвалидов по зрению, комната психологической разгрузки, компьютерный класс и тренажерный зал.



Новое здание позволит внедрить и новые формы работы на безвозмездной основе. Например, «Живое письмо» будет направлено на профилактику социального одиночества посредством обучения общению с родственниками, друзьями, знакомыми через социальные сети, мессенджеры, электронные письма. А еще в 2021 году планируется расширить ассортимент уголка для инвалидов по зрению современными тифлосредствами.



Леониду Архипенко 81 год. Пенсионер периодически посещает центр, где вместе с женой участвует в мероприятиях:



– Рад новому помещению, очень его ждали. Будем приходить чаще, ведь находиться здесь приятно. И кстати, это у меня есть семья, а многие бабушки и дедушки находят в центре общение, друзей и не чувствуют себя одинокими. Теперь встречи с единомышленниками будут проходить в комфортных условиях.



Также в этот день в Осиповичах заложили капсулу на строительство многофункционального учебного центра «Средняя школа, детский сад, городская детская библиотека, спортивная школа», сдать который планируется в 2022 году.



Необходимость объекта буквально назрела. В микрорайоне в границах улиц Крыловича, Черняховского, Юбилейной, где возводится много домов, проживает около 6 тысяч человек, в том числе 730 детей школьного возраста и 360 дошколят. При этом учреждение образования отсутствует.



Планируемая проектная мощность центра – 1200 человек. Помимо блоков для обучения детей там будет два спортивных зала, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, хоккейная коробка, площадки для подвижных игр, допризывной подготовки, правил дорожного движения. В учреждении разместится и интегрированная городская детская библиотека.



Перенесут на его базу и занятия учащихся Осиповичской районной ДЮСШ. Сейчас занятия проводятся в здании 1968 года постройки, требующем капитального ремонта.



Осиповчанка Диана Кравчук воспитывает троих детей – 7, 12 и 13 лет:



– Безумно благодарна руководству города, области и страны за то, что инициирована эта стройка. Два года назад переселились в квартиру в этом микрорайоне, и всех детей разбросало по разным школам. Они у меня подвижные, энергичные, любят спорт, поэтому основные подарки на праздники – это спортинвентарь. Но пока в секцию устроили только старшую дочку, она ходит на тренировки на другой конец города. Младших немного страшно отдавать: новое место, новые дороги, новые маршруты. Когда же построят центр, этот вопрос решится.



Планируется, что строительство нового учреждения позволит обеспечить образовательный процесс в одну смену во всех средних школах Осиповичей.



– Планировали в этом году провести в Осиповичах областные «Дожинки», но в силу ухудшения эпидситуации решили отказаться от мероприятия для безопасности людей. При этом подарки – объекты социальной направленности – подготовили. Могилевщина ежегодно прирастает материально-технической базой, и реализовать это удается благодаря тому, что живем в мирной стране. Чтобы нам сегодня строить и создавать условия для населения, нужно спокойствие в обществе, консолидация людей. Все вместе должны быть дружной семьей, сохранять и приумножать имеющиеся достижения и наработки, – рассказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.