В Ошмянах мужчина устроился работать по диплому учебного заведения, в котором не учился. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Два года назад 52-летний местный житель пришел работать преподавателем тяжелой атлетики в городскую спортшколу. Физическая подготовка и человеческие качества мужчины вопросов не вызывали. Но для работы с детьми ему нужно было иметь профессиональное образование, которого у лжефизрука не было. По итогу мужчина смог получить настоящий диплом Абхазского университета через знакомых граждан и предоставил его на свое место работы.
Спустя два года руководство школы усомнилось в подлинности документа и отправило запрос в учреждение образования. Оказалось, что обучение горожанин там не проходил. Кроме того, в начале 1990-х годов он пытался заочно получить образование в Абхазском университете.
Действиям мужчины дается правовая оценка.
Фото: pixabay.com
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В ошмянской спортшколе преподавал тренер с поддельным дипломом
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