В Ошмянском районе при пожаре погибли мужчина и женщина

Сегодня ночью в агрогородке Каменный Лог Ошмянского района произошла трагедия, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Горел жилой дом. Сообщение спасателям поступило в 2:19 ночи. Работники МЧС оперативно выбыли на место и ликвидировали пожар. На момент их прибытия огонь уничтожил кровлю и перекрытие и повредил стены.
– На полу в комнате под обломками строительных конструкций обнаружены тела хозяина дома и его сестры, – пояснили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сейчас выясняются причина и обстоятельства пожара.
Фото: pixabay.com
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