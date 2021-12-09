В Ошмянском районе мужчина из ревности убил сожительницу и ранил ножом знакомого

По данным следствия, 42-летний сельчанин устроил застолье с сожительницей и знакомым. В течение вечера он несколько раз уходил за новой партией алкоголя. Вернувшись в очередной раз, мужчина застал сожительницу со знакомым. В порыве ревности сельчанин несколько раз ударил ножом своего конкурента, а затем выгнал из дома. Далее он нанес удары ножом в грудь своей сожительнице. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, назначили экспертизу.Установлено, что мужчина по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, злоупотребляет спиртным, не имеет постоянной работы, живет за счет случайных заработков.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.