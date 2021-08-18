В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой

Инцидент произошел около двух часов ночи 14 августа в деревне Буденовка. В милицию обратился местный житель, который рассказал, что ночью на его машине кто-то ездил. Это он выяснил сам, когда утром обнаружил, что автомобиль Volkswagen припаркован иначе, чем был., – сообщила sb.byПо факту угона в отношении 18-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ранее она судима не была.