В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой

В Ошмянском районе задержали студентку, подозреваемую в угоне машины.
Инцидент произошел около двух часов ночи 14 августа в деревне Буденовка. В милицию обратился местный житель, который рассказал, что ночью на его машине кто-то ездил. Это он выяснил сам, когда утром обнаружил, что автомобиль Volkswagen припаркован иначе, чем был.
– Правоохранители установили личность подозреваемого. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Накануне девушка вместе с подругой и знакомым распивали спиртное. Через некоторое время мужчина ушел домой, а подруги зашли в чужой двор, где был припаркован автомобиль. Они решили прокатиться, и одна из них зашла в дом за ключами. После этого девушки вернули машину на место, – сообщила sb.by старший инспектор отделения идеологической работы (по взаимодействию со СМИ) Гродненского областного управления департамента охраны Марина Белко.
По факту угона в отношении 18-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ранее она судима не была.