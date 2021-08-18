Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой

В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой

В Ошмянском районе задержали студентку, подозреваемую в угоне машины. 


Инцидент произошел около двух часов ночи 14 августа в деревне Буденовка. В милицию обратился местный житель, который рассказал, что ночью на его машине кто-то ездил. Это он выяснил сам, когда утром обнаружил, что автомобиль Volkswagen припаркован иначе, чем был.  

– Правоохранители установили личность подозреваемого. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Накануне девушка вместе с подругой и знакомым распивали спиртное. Через некоторое время мужчина ушел домой, а подруги зашли в чужой двор, где был припаркован автомобиль. Они решили прокатиться, и одна из них зашла в дом за ключами. После этого девушки вернули машину на место, – сообщила sb.by старший инспектор отделения идеологической работы (по взаимодействию со СМИ) Гродненского областного управления департамента охраны Марина Белко. 

По факту угона в отношении 18-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ранее она судима не была.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы