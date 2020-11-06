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В Ошмянах торжественно открыли после масштабной модернизации ясли-сад № 3

По разному можно относиться к Октябрьской революции, однако добрая традиция открывать к 7 ноября новые объекты поныне живет и здравствует. Вот и в Ошмянах сегодня после масштабной модернизации в рамках проекта «Внедрение мероприятий по энергоэффективности для устойчивого энергетического развития Ошмянского района Беларуси» торжественно, с участием руководства лиц области и района, открылся детский сад № 3. 


В дошкольном учреждении внедрены самые инновационные энергоэффективные технологии, которые позволят сократить в два раза потребление тепловой энергии и углекислого газа. 

Благодаря внедренным технологиям в несколько раз будет уменьшено и потребление электроэнергии. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского союза и Ошмянского райисполкома. Также благодаря финансированию Гродненского областного исполнительного комитета проведен капитальный ремонт всего учреждения, заменена мебель и оборудование. А общий бюджет знакового для всего региона проекта составил 696 тысяч евро.

В детском саду, который стал пилотным объектом для вышеуказанного проекта, произведена тепловая реабилитация как фасада, так и кровли. Также установлены тепловые насосы, смонтирован солнечный коллектор и фотоэлектрическая система, а окна заменены на энергоэффективные. 


К слову, теперь солнечный коллектор и тепловые насосы выполняют двойную функцию – одновременно используются для отопления здания и для горячего водоснабжения. 

Еще одно преимущество – автономность этих источников, а при снижении температуры ниже минус 5 система водоснабжения в автоматическом режиме подключается к котельной Ошмянского РУП ЖКХ. Вдобавок закуплена бытовая техника класса «А», во внутреннем и внешнем освещении используются светодиодные лампы. 

Словом, деткам будет тепло, светло и максимально уютно. Просторное и очень уютное здание после обновления гостеприимно распахнуло двери для позитивных и любознательных дошколят.


И вот наступает долгожданный и невероятно волнительный момент. Звучат фанфары! Перерезается лента. Следует символический момент: директор открытого акционерного общества «Строитель» Дмитрий Варно передает символический ключ заведующей государственным учреждением образования «Ясли-сад № 3 города Ошмяны» Татьяне Бизукойть. 

И вот уже красивые и по-праздничному нарядные воспитанники детского сада дружно скандируют трогательные строчки:

Много волнения мы все пережили:
Просили строителей, чтобы спешили.
Работали дружно,
С большою душой, 
А каждый строитель – 
Просто герой!..


Председатель Конституционного Суда Беларуси Петр Миклашевич наверняка выразил общую мысль:

– Защита материнства и детства является важнейшей функцией нашего государства. И органы власти на самых различных уровнях принимают меры для создания надлежащих условий для физического и духовного развития наших самых маленьких граждан – ребят дошкольного возраста. Сегодня очень знаковый день: торжественно открывается это уникальное во всех отношениях учреждение. Искренне желаю ребятам, чтобы тепло и уют, радость и веселье всегда сопутствовали им, а также чтобы их окружали внимание и забота сотрудников детского сада. С новосельем!
















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Фото: Алексей БИБИКОВ
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