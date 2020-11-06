В Ошмянах торжественно открыли после масштабной модернизации ясли-сад № 3

В дошкольном учреждении внедрены самые инновационные энергоэффективные технологии, которые позволят сократить в два раза потребление тепловой энергии и углекислого газа.Благодаря внедренным технологиям в несколько раз будет уменьшено и потребление электроэнергии. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского союза и Ошмянского райисполкома. Также благодаря финансированию Гродненского областного исполнительного комитета проведен капитальный ремонт всего учреждения, заменена мебель и оборудование. А общий бюджет знакового для всего региона проекта составил 696 тысяч евро.В детском саду, который стал пилотным объектом для вышеуказанного проекта, произведена тепловая реабилитация как фасада, так и кровли. Также установлены тепловые насосы, смонтирован солнечный коллектор и фотоэлектрическая система, а окна заменены на энергоэффективные.К слову, теперь солнечный коллектор и тепловые насосы выполняют двойную функцию – одновременно используются для отопления здания и для горячего водоснабжения.Еще одно преимущество – автономность этих источников, а при снижении температуры ниже минус 5 система водоснабжения в автоматическом режиме подключается к котельной Ошмянского РУП ЖКХ. Вдобавок закуплена бытовая техника класса «А», во внутреннем и внешнем освещении используются светодиодные лампы.Словом, деткам будет тепло, светло и максимально уютно. Просторное и очень уютное здание после обновления гостеприимно распахнуло двери для позитивных и любознательных дошколят.И вот наступает долгожданный и невероятно волнительный момент. Звучат фанфары! Перерезается лента. Следует символический момент: директор открытого акционерного общества «Строитель» Дмитрий Варно передает символический ключ заведующей государственным учреждением образования «Ясли-сад № 3 города Ошмяны» Татьяне Бизукойть.И вот уже красивые и по-праздничному нарядные воспитанники детского сада дружно скандируют трогательные строчки:наверняка выразил общую мысль: