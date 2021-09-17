В Ошмянах открыли аллею «живых» фонарей

Оригинальные кованные арт-объекты украсили Восточный микрорайон города

Своеобразный подарок к 680-летнему юбилею Ошмян и Дню народного единства преподнесли предприятия города. За их счет были созданы кованные конструкции, которые совмещают в себе фонари и лавочки с декоративными элементами. Причем у каждой есть своя идея – романтическая, творческая, историческая.





– Теперь здесь будут слышны детские голоса и беседы взрослых, будут встречаться влюбленные пары. Аллея станет новой достопримечательностью. Особенно здорово будет здесь вечером под светом фонарей, – рассказали в Ошмянском райисполкоме.















