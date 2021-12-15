В Орше задержали рецидивиста, обещавшего «крышу» за деньги

В Орше задержали неоднократно судимого 49-летнего жителя района. Он настойчиво и, конечно, незаконно предлагал криминальное «покровительство» местному предпринимателю.

В случае отказа злоумышленник грозился обнародовать информацию, которую бизнесмен предпочел бы оставить в тайне. Молчание и «крышу» рецидивист оценил в пять тысяч долларов. В его планах было получать от жертвы шантажа не менее 1000 долларов каждый месяц. Но его намерениям не суждено было сбыться. В УВД Витебского облисполкома уточнили:

– Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК при поддержке ОМОНа задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело за вымогательство. Устанавливается причастность мужчины к совершению подобных действий в отношении других лиц.

Если вы тоже пострадали от действий этого человека, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам 8-0212-66-50-44; 8-0212-67-48-76 или 102.