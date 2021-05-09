В Орше взвились в небо десятки воздушных змеев

, – рассказал организатор фестиваляВоспитанники центра заранее изготовили воздушных змеев – коробчатых и плоских, небольших и свыше метра. К ним присоединились горожане, семьи с детьми. Этот фестиваль радует и самих участников, и всех, кто просто пришел посмотреть на парящие в воздушных потоках разноцветные модели. Кстати, некоторые конструкции улетали и на 200, и на 300 метров в высоту.Параллельно с фестивалем воздушных змеев в Орше начался митинг у памятного знака воинам-освободителям. С 12 часов в детском парке «Сказочная страна» начнется концерт детских коллективов управления по образованию «Чтобы не было войны». В городском парке будут работать тематическая площадка «Встречаем Победу вместе» и концертная площадка «В городском саду…». Вечером на главной сценической площадке города состоится праздничный концерт «Война. Победа. Память», который завершится акцией «Главная песня Победы – «День Победы».Фото предоставлено Оршанским районным центром технического творчества детей и молодежи