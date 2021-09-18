В Орше стартовал первый этап Спартакиады Союзного государства для детей и юношества

Спартакиада среди школьников «Олимпийские надежды» собрала в Орше 230 ребят из России и Беларуси в возрасте от 12 до 14 лет. Беларусь представляют юные спортсмены почти из всех областей республики и столицы. Российские мальчишки и девчонки приехали из Пензенской, Челябинской, Смоленской, Сахалинской областей, Краснодарского края, Татарстана, Северной Осетии и Республики Коми.





Первый этап Спартакиады продлится с 18 по 23 сентября. В программу включены соревнования по хоккею с шайбой и по волейболу. Как отметил первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеслав Дурнов, виды спорта выбирали в зависимости от имеющейся у принимающей стороны базы.





В бюджете Союзного государства заложено 26 мероприятий, 9 из которых направлены на работу с молодежью. Сейчас в Республике Беларусь параллельно идут Спартакиада Союзного государства и кадетская смена «За честь Отчизны» в лагере «Зубренок», куда заехали 500 ребят из 20 регионов России и со всех областей Беларуси.





– Старт Спартакиады – это старт мероприятий Союзного государства после пандемии. Жизнь продолжается, и через общие мероприятия продолжается реализация задач и целей по сплочению нашего общества и реализации молодежной политики Союзного государства, – подчеркнула руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г.Минске Марианна Щёткина. – Мы уже привыкли работать онлайн, понимаем, что в видеорежиме можно все обговорить, но это все не заменит личные контакты. И мы очень надеемся, что ребята, которые познакомятся в Орше, будут дружить долго.





Более 35 миллионов российских рублей выделено на Спартакиаду, почти 30 миллионов – на кадетскую смену.

Спартакиаду Союзного государства для детей и юношества планируется проводить ежегодно для реализации программы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в рамках Союзного государства. Организаторами выступают министерства спорта двух стран.





В рамках Спартакиады Союзного государства для детей и юношества с октября по ноябрь запланированы еще три мероприятия. В российском городе Волжский Волгоградской области с 4 по 9 октября будут состязаться учащиеся профессиональных, профессионально-технических и средних специальных учреждений образования. Затем с 1 по 6 ноября в белорусском Гомеле посоревнуется студенческая молодежь. Школьники из России и Беларуси, проживающие в сельской местности, померятся силами в российском Смоленске с 15 по 20 ноября.





– Мы очень надеемся, что пройдут не только Спартакиады Союзного государства, но и конкурс технического творчества, и традиционные олимпиады. Но не все зависит от нас, поэтому будем надеяться на лучшее и радоваться тому, что сегодня открывается Спартакиада Союзного государства, – отметила Марина Щёткина.

























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