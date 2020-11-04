В городское отделение МЧС поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.
Инцидент произошел 3 ноября в 18:15 на одном из проспектов города Орши. По приезде спасатели обнаружили задымление в подвале пятиэтажного жилого дома. Внутри помещения находился мужчина 1972 года рождения. Его спасли сотрудники МЧС в составе звена газодымозащитной службы. Выяснилось, что мужчина самовольно проник в подвал через окно и на момент прибытия спасателей находился на матрасе на полу.
В результате пожара в подвале повреждены постельные принадлежности, закопчены стены. Сам мужчина не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото и видео: vitebsk.mchs.gov.by
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В Орше сотрудники МЧС спасли мужчину из задымленного подвала
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