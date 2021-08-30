В Орше обсудили перспективы межрегионального взаимодействия в экономической сфере Союзного государства

Какой быть экономической политике в инновационных сферах деятельности Беларуси и России? Куда смотрит инвестиционный вектор? Как намерены сообща решать вопрос импортозамещения в продовольствии в двух государствах? Эти и другие насущные темы обсудили в Орше во время 65-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.





Лейтмотивом форума стало совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в рамках Союзного государства в экономической и гуманитарной сферах. Второй пункт плана ждет парламентариев на следующей неделе в Смоленске. Экономический блок подробно обсудили в Орше. Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. С момента подписания программы развития этого района на период до 2023 года Оршанщина стала базовой моделью обновления городов и областей Беларуси. То, что опыт промышленной Орши интересен и всем без исключения регионам России, считает Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

– Традиционно мы проводим наши деловые встречи на приграничных территориях. Именно здесь острее видны проблемы и вместе с тем наиболее ярко выражены кооперация, взаимодействие наших стран в различных отраслях. То есть приграничье – своеобразная лакмусовая бумажка того, как в действительности строится Союзное государство, и того, на что нам, парламентариям, стоит обратить внимание в первую очередь. В условиях беспрецедентного внешнего давления со стороны некоторых западных стран на Российскую Федерацию и Беларусь крайне важно вырабатывать совместный эффективный подход в развитии экономики, социальной сферы. Нужно расширять сотрудничество, поддерживать друг друга, – отметил Артем Туров.

















И форум в Орше – еще одна ступенька в строительство союзного единства. Сегодняшние обсуждения направлены на то, чтобы создать условия для экономического роста.

– В свою очередь, это означает появление новых рабочих мест, проектов и более благоприятные условия для жизни наших граждан, – констатировал собеседник.

















Также Артем Туров обратил внимание на важность бизнес-партнерства в инновационной сфере:

– Уже сейчас есть компании, которые реализуют на территории Беларуси и России ряд современных проектов, не имеющих аналогов не просто в Европе, но и в мире. Речь не только про IT-направление, но и создание новых уникальных производств наподобие «Омск Карбон Могилев». Для наших стран это шанс быть в лидерах в тех или иных отраслях экономики, а также конкурировать на международном рынке. Это и есть одна из главных задач, которые должны решать наши органы власти, в том числе Союзного государства.

Итогом встречи, по словам собеседника, станут сформированные рекомендации. Их направят как в профильные министерства, так и в законодательные органы России и Беларуси для принятия решений, в том числе в законотворческой сфере.

Завтра парламентарии двух стран ознакомятся с работой мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша», а также посетят Александрию, центр народного творчества и ремесел в городском поселке Копысь и литературный музей Янки Купалы в деревне Левки.

Naumova@sb.by