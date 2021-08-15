В Орше мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги

14 августа в 11.49 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул.Энгельса. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из-под кровли двухэтажного жилого дома. На момент возникновения пожара в доме находился его хозяин, 1975 года рождения, который при попытках самостоятельно потушить возгорание получил ожоги 1-2-й степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи его госпитализировала.В результате пожара в доме повреждены кровля, имущество, стены и потолок второго этажа. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.