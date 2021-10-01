В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один человек пострадал

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

На пересечении автодорог граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины и Андреевщина – граница Дубровенского района столкнулись два автомобиля МАЗ. В результате один из них опрокинулся на левый бок. В кабине оказался зажатым 43-летний водитель. Спасатели извлекли пострадавшего, он с травмами госпитализирован.По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.