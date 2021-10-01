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  2. В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один человек пострадал

В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один человек пострадал

ДТП произошло около полудня 1 октября. Об этом информирует УГАИ Витебского облисполкома.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

На пересечении автодорог граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины и Андреевщина – граница Дубровенского района столкнулись два автомобиля МАЗ. В результате один из них опрокинулся на левый бок. В кабине оказался зажатым 43-летний водитель. Спасатели извлекли пострадавшего, он с травмами госпитализирован.
 
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.
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