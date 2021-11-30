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  2. В Оршанском районе при пожаре в доме погибли два человека

В Оршанском районе при пожаре в доме погибли два человека

Трагедия произошла 29 ноября в агрогородке Борздовка. 

Фото: МЧС

В 23:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома и частичное обрушение кровли.

Под слоем обрушившихся конструкций работники МЧС обнаружили тела двух мужчин, один из них, предположительно, хозяин дома 1966 года рождения. Личность второго погибшего устанавливается.

В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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