Сегодня утром 54-летний мужчина был смертельно травмирован пассажирским поездом.
Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько уточнила sb.by, что трагедия случилась сегодня около 6 часов утра недалеко от железнодорожных путей на перегоне Богушевская – Стайки. Тело погибшего обнаружил работник железной дороги. На место сразу же выбыла следственно-оперативная группа и провела неотложные мероприятия.
Установили, что погибший – житель Оршанского района. Травмы на его теле дают основание полагать, что на него наехал состав.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: архив БЕЛТА
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В Оршанском районе поезд насмерть сбил мужчину
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