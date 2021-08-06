В Оршанском районе микроавтобус столкнулся с трактором, пострадали шесть человек

В ДТП в Оршанском районе пострадали шесть человек, из них трое – несовершеннолетние.
Фото из архива БЕЛТА
Подробности аварии рассказал sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко:
- ДТП произошло около часа ночи 6 августа около деревни Хлусово Оршанского района. Водитель автобуса 1986 года рождения, находясь за рулем микроавтобуса Iveco, ехал из Витебска в направлении Орши. Он совершил наезд на стоящий в правой полосе трактор с техническими неисправностями. Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни. В результате аварии водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 18 лет получили травмы различной степени тяжести, с которыми их госпитализировали. Водитель трактора не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.