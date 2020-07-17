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В органы управления крупнейших банков Беларуси назначены представители государства

Постановление Совета Министров и Национального банка от 15 июля 2020 года № 419/15 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с Указом Президента от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора" Правительство и Нацбанк постановили назначить представителями государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк" министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министра финансов Юрия Селиверстова и заместителя министра экономики Анжелику Никитину.

Замминистра финансов Андрей Белковец назначен в органы управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления в ОАО "Технобанк", замминистра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич – в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Министра энергетики Виктора Каранкевича назначили в ОАО "Белгазпромбанк", председателя Госкомитета по имуществу Дмитрия Матусевича – в ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк".

Постановление вступило в силу в день его принятия.

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