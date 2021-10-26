В ООН заявили, что мир находится на пути к климатической катастрофе

По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, это неминуемо произойдет, если в ближайшее время государства в разы не увеличат обязательства по борьбе с выбросами парниковых газов, пишет ТАСС.
«До климатического саммита в Глазго остается меньше недели, а мы по-прежнему находимся на пути к климатической катастрофе, – отметил Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной борьбе с изменениями климата. – Представляемый сегодня доклад о проблемах с парниковыми газами показывает, что с учетом нынешнего уровня национальных обязательств стран мы движемся к катастрофическому повышению температуры на планете на 2,7 градуса Цельсия».
Он добавил, что участники Парижского соглашения по климату полностью провалили задачу не допустить повышения температуры более чем на 1,5 ℃ к 2030 году.
По словам Генсека ООН, чтобы добиться целей ООН, обязательства нужно увеличить в разы. Кроме того, Гутерриш полагает, что необходимо полностью декарбонизировать такие сферы экономики, как транспорт, производство электроэнергии и сельское хозяйство. Также, по его словам, нужно отказаться от угольных электростанций не позднее 2040 года.
Генсек ООН обратил внимание на то, что развивающимся странам нужно выделять помощь на финансирование климатических вопросов – 100 млрд ежегодно.
Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата.