В ООН заявили, что мир находится на пути к климатической катастрофе

– отметил Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной борьбе с изменениями климата. –Он добавил, что участники Парижского соглашения по климату полностью провалили задачу не допустить повышения температуры более чем на 1,5 ℃ к 2030 году.По словам Генсека ООН, чтобы добиться целей ООН, обязательства нужно увеличить в разы. Кроме того, Гутерриш полагает, что необходимо полностью декарбонизировать такие сферы экономики, как транспорт, производство электроэнергии и сельское хозяйство. Также, по его словам, нужно отказаться от угольных электростанций не позднее 2040 года.Генсек ООН обратил внимание на то, что развивающимся странам нужно выделять помощь на финансирование климатических вопросов – 100 млрд ежегодно.Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата.