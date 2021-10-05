В ООН заявили, что десятки миллионов людей в 43 странах мира находятся на грани голодной смерти

В Организации Объединенных Наций сообщили, что по меньшей мере 41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голодной смерти. Если не принять оперативные меры, эти люди погибнут, а количество голодающих в мире будет возрастать. Такая информация размещена на сайте центра новостей ООН.
– Число людей, которые могут оказаться на пути к голодной смерти, увеличилось с 135 до 270 млн. Это очень серьезная ситуация, которая создает множество проблем во всем мире. Примерно 41 млн человек в 43 странах уже находятся на четвертой стадии острой нехватки продовольствия, – уточнил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.
В условиях голода в Эфиопии, на Мадагаскаре, в Южном Судане и Йемене в настоящий момент находятся 584 тыс. человек. Причем большую часть составляют женщины и дети. Отмечается, что катастрофическая ситуация также наблюдается в Афганистане, Венесуэле, Гаити, Гондурасе, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Зимбабве, Центрально-Африканской Республике, Сирии, Судане и Уганде.
– Сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентными продовольственными кризисами на нескольких фронтах. Истощение и связанные с голодом смертельные случаи – это уже реальность, – добавил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
Эксперты считают, что сложившаяся в данный момент ситуация с голодом в мире стала самой тяжелой за последние несколько десятилетий. Они опасаются, что в скором времени во многих странах ситуация с продовольствием будет только ухудшаться.
Подобная тенденция, по словам экспертов, объясняется сочетанием нескольких факторов: распространение коронавирусной инфекции, конфликты, экстремальные погодные явления, трудности с доступом к людям, которые нуждаются в помощи, а также подорожание продовольствия в мире.
Фото: БЕЛТА