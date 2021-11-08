В ООН заявили, что более 45 млн человек в мире находятся на грани голода

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что сейчас на грани голода в мире находятся более 45 млн человек вместо предполагаемых 42 млн, о которых он говорил ранее в этом году, и 27 млн в 2019-м. Его слова цитирует пресс-служба организации, сообщает ТАСС.
– Из-за конфликтов, изменения климата и [пандемии] COVID-19 количество остро голодающих [людей] растет. Последние данные говорят о том, что сейчас более 45 млн человек находятся на грани голода, – сообщил Бизли после своего рабочего визита в Афганистан. По данным ВПП, в 43 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех членов своих семей, а некоторые даже вынуждены питаться листвой, кактусами и саранчой.
Представители организации также указывают на влияние общемирового роста цен на продовольствие и топливо. Это усугубляет ситуацию с голодом, особенно в бедных странах и регионах. В ВПП отметили, что сейчас они оказывают помощь рекордному числу людей (139 млн человек в 85 странах мира), и для предотвращения голода в глобальных масштабах им требуется не менее $7 млрд вместо $6,6 млрд, о которых говорилось ранее.
Среди государств, где жители ощущают острую нехватку продовольствия, ВПП выделяет Афганистан, Мадагаскар, Эфиопию, Сирию, Йемен и Южный Судан.