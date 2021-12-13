В ООН выразили признательность за доступ к беженцам, обеспеченный Беларусью для международных организаций

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с постоянным координатором ООН в Республике Беларусь Иоанной Казаной-Вишневецкий. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с представительствами ООН и других международных организаций, в том числе по вопросам социально-экономического развития в условиях распространения COVID-19, а также планы сотрудничества нашей страны с агентствами ООН в 2022 году.
Состоялся обмен мнениями о подходах к разрешению ситуации беженцев и мигрантов, находящихся в транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе. Собеседники подтвердили высокий уровень координации усилий белорусских властей, общественных объединений и международных организаций системы ООН для оказания поддержки беженцам и мигрантам, включая гуманитарную помощь.
Постоянный координатор высказала признательность за доступ к беженцам и мигрантам, обеспеченный белорусской стороной для международных организаций.
Фото: МИД