В ООН выразили обеспокоенность санкциями властей Украины в отношении СМИ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с санкциями правительства Украины в отношении ряда СМИ, следует из информации ТАСС.
Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо, на которую ссылается агентство, отметила, что УВКПЧ обеспокоено введенными в феврале нынешнего года санкциями правительства Украины, которые стали причиной закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
– Управление верховного комиссара ООН по правам человека ведет регулярный мониторинг воздействия на права человека введенных правительством санкций, которые затрагивают свободу выражения мнения. Мы выразили украинским властям нашу обеспокоенность тем, что решение от 2 февраля о введении санкций, приведшее к закрытию трех телеканалов, противоречит международным стандартам, – сказала она.
Марта Хуртадо также отметила:
– [УВКПЧ] известно о новых санкциях, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против лидера оппозиционной политической партии "Партия Шария" и его жены, а также против владельца онлайн-издания "Страна.ua". Управление верховного комиссара ООН в настоящее время "рассматривает это решение и оценивает его соответствие международному законодательству в сфере прав человека.
20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов отметил, что они занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".
19 августа Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, в которых якобы были "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".
В начале февраля нынешнего года телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Правительство обвиняет его в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на достигнутые до этого соглашения о сотрудничестве.
Фото: БЕЛТА