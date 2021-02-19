В ООН призывают заключить мир с природой

Долгое время люди пренебрежительно относились к природе. Это привело к загрязнению окружающей среды, утрате биоразнообразия, изменению климата и даже создало угрозу существованию человека, сообщает Центр новостей ООН.
Это озвучил во время представления нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) глава ООН Антониу Гутерриш.
– Необходимо пересмотреть и изменить наши отношения с природой. Этот доклад поможет нам, – пояснил Антониу Гутерриш.
В докладе "Примирение с природой" говорится, что средняя температура воздуха на планете в этом столетии может подняться на 3 градуса Цельсия, что станет настоящей катастрофой для человечества. Загрязнение воздуха провоцирует болезни: в итоге – 6,5 млн преждевременных смертей ежегодно. Еще 1,8 млн человек, в основном дети, умирают из-за загрязнения воды. Из-за человеческой деятельности более миллиона видов животных и растений (из существующих восьми) находятся на грани исчезновения.
В докладе ЮНЕП предлагается несколько возможных путей решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, утратой биоразнообразия и глобальным потеплением. В первую очередь меры должны принять правительства стран. Например, обложить налогом эмиссии парниковых газов, перестать субсидировать добычу ископаемых видов топлива и методы ведения сельского хозяйства, которые разрушают природу, и начать инвестировать в построение зеленой экономики.
Глава ООН напомнил, что 19 февраля США вновь присоединяются к Парижскому соглашению по климату (соответствующее решение принял нынешний президент страны Джозеф Байден сразу после вступления в должность). По словам Антониу Гутерриша, это событие внесет весомый вклад в глобальную борьбу с изменением климата.
Генсек напомнил, что сегодня крупнейшие страны, на которые приходится две трети всех выбросов углекислого газа, заявили о своей готовности добиваться углеродной нейтральности. Среди них – США, Республика Корея, Япония, Китай и страны Евросоюза.
Генеральный секретарь также отметил, что свой вклад в борьбу с изменением климата может сделать каждый. Он также напомнил, что две трети всех вредных выбросов в атмосферу связаны с потребностями частных домохозяйств.
Глава ООН подчеркнул, что у человечества уже есть знания и инструменты, необходимые для борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. Нужно только правильно ими воспользоваться.
Фото: pixabay.com
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В ООН призывают заключить мир с природой
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