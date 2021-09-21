В ООН призвали расследовать случаи смерти беженцев в районе белорусско-польской границы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов около границы между Польшей и Беларусью. В распространенном сегодня в Женеве совместном заявлении они также высказались за обеспечение медицинской и иной помощи всем пострадавшим, информирует ТАСС.
– УВКБ и МОМ потрясены и возмущены случаями смерти возле белорусско-польской границы, – сказано в документе.
Две организации "выражают свои соболезнования семьям умерших и призывают к немедленному расследованию этой трагедии". Отмечается, что согласно имеющейся информации, "от переохлаждения умерли двое иракских граждан".
УВКБ и МОМ призвали также обеспечить "немедленный доступ к тем, кто пострадал, чтобы предоставить необходимую для спасения жизни медицинскую помощь, питание, воду и крышу над головой, особенно на фоне скорой зимы".
Как подчеркнули составители заявления, в последние месяцы "группы ищущих убежища людей и мигрантов проходили транзитом через Беларусь в поисках убежища в соседних государствах ЕС – Литве, Латвии и Польше". В связи с этим УВКБ и МОМ "с растущей озабоченностью наблюдают за сообщениями об отказах во въезде людям на этих границах", поскольку "группы людей неделями находятся в трудном положении, не получают помощь, убежище и базовые услуги". При этом "многие были оставлены в тяжелой ситуации" и страдают от гипотермии. Некоторые были спасены из болот. В УВКБ и МОМ считают, что в сложившихся условиях необходимо действовать, опираясь на международные правовые обязательства. Государства должны сотрудничать для решения сложившейся ситуации, делая приоритетом права человека.
Две организации напомнили, что выдворение лиц, ищущих убежища, представляет угрозу для их жизни и является незаконным по международному праву.
УВКБ и МОМ поддерживают контакт с властями соответствующих стран в изучении "различных вариантов для людей, застрявших на границах". Речь идет в особенности об обеспечении доступа к процедурам получения убежища и воссоединения семей, а также о возможном добровольном возвращении для тех, кто не нуждается в международной защите. Как подчеркнули авторы документа, "мигранты и просители убежища никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей". При этом "политические разногласия по вопросу об ответственности никогда не должны приводить к потере жизней".
Напомним, белорусские пограничники 19 сентября на участке белорусско-польской границы обнаружили тело женщины в районе Августовского канала. Рядом с погибшей были трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака. В тот же день польские пограничники сообщили об обнаружении на границе тел трех умерших мигрантов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.
Фото: архив БЕЛТА