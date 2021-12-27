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В ООН призвали мир готовиться к новым пандемиям

Пандемия коронавирусной инфекции не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. На это обратил внимание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.


"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", – написано в Twitter-аккаунте Антониу Гутерриша.

– В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает, – отметил он.

Генеральная Ассамблея ООН для привлечения внимания к проблеме предупреждения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

За все время в мире выявлено 280 338 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 5 416 734. Вылечились 250 368 948 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
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Фото: Рейтер
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