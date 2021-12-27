В ООН призвали мир готовиться к новым пандемиям

– написано в Twitter-аккаунте Антониу Гутерриша.– отметил он.Генеральная Ассамблея ООН для привлечения внимания к проблеме предупреждения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.За все время в мире выявлено 280 338 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 5 416 734. Вылечились 250 368 948 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.