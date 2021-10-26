В ООН призвали Латвию изменить политику в отношении мигрантов на границе

Управление подготовило доклад, адресованный кабинету министров и министерству внутренних дел Латвии. В нем говорится, что право просить убежища должно соблюдаться даже в чрезвычайной ситуации.УВКБ намерено продолжать технические консультации с Латвией, чтобы прийти к верному решению для людей, которым нужна международная защита и эффективный доступ к убежищу. Отмечается, что заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в рамках справедливой и быстрой процедуры.В управлении также отметили: хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать право лиц на въезд и пребывание на территории государства, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами.В УВКБ считают, что страна, которая получает на границе просьбу об убежище, хотя бы на время обязана обеспечить прием просителя убежища, чтобы рассмотреть запрос, соблюдая право на убежище и принцип невыдворения, который предусмотрен международным правом.Наряду с этим УВКБ советует Латвии обеспечить прием на своей территории и доступность процедур предоставления убежища лицам, которые его просят, в полной мере соблюдая принцип невыдворения, даже во время чрезвычайной ситуации. Управление также рекомендует внести изменения в распоряжение властей Латвии об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, чтобы лицам, которые просят убежища в Латвии, такая возможность была обеспечена.Напомним, что накануне правительство Латвии в связи с потоком нелегальных мигрантов объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, а после продлило ее до 10 февраля будущего года.