В ООН призвали Латвию изменить политику в отношении мигрантов на границе

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к правительству Латвии с призывом пересмотреть политику в отношении мигрантов, которые просят убежища на границе, пишет Delfi.
Управление подготовило доклад, адресованный кабинету министров и министерству внутренних дел Латвии. В нем говорится, что право просить убежища должно соблюдаться даже в чрезвычайной ситуации.
УВКБ намерено продолжать технические консультации с Латвией, чтобы прийти к верному решению для людей, которым нужна международная защита и эффективный доступ к убежищу. Отмечается, что заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в рамках справедливой и быстрой процедуры.
В управлении также отметили: хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать право лиц на въезд и пребывание на территории государства, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами.
В УВКБ считают, что страна, которая получает на границе просьбу об убежище, хотя бы на время обязана обеспечить прием просителя убежища, чтобы рассмотреть запрос, соблюдая право на убежище и принцип невыдворения, который предусмотрен международным правом.
Наряду с этим УВКБ советует Латвии обеспечить прием на своей территории и доступность процедур предоставления убежища лицам, которые его просят, в полной мере соблюдая принцип невыдворения, даже во время чрезвычайной ситуации. Управление также рекомендует внести изменения в распоряжение властей Латвии об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, чтобы лицам, которые просят убежища в Латвии, такая возможность была обеспечена.
Напомним, что накануне правительство Латвии в связи с потоком нелегальных мигрантов объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, а после продлило ее до 10 февраля будущего года.