В ООН обеспокоились действиями Латвии на границе в отношении мигрантов

– сказала Элизабет Хаслунд.Вместе с тем она добавила, что УВКБ ООН внимательно следит за ситуацией и развитием событий в Латвии. Представитель организации в странах Северной Европы и Балтии совсем недавно завершил однодневный визит в Латвию для срочных консультаций с латвийским правительством. Он встретился с представителями власти, чтобы получить информацию об их оценке ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах, принятых для реагирования на сложившуюся ситуацию, подчеркнула Элизабет Хаслунд.– обратила внимание представитель ведомства.Она также отметила, что возможность искать убежища – фундаментальное право человека.