В ООН обеспокоились действиями Латвии на границе в отношении мигрантов

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в регионе Северных стран и Балтии Элизабет Хаслунд обеспокоена действиями Латвии на границе, когда по отношению к мигрантам применяется насилие и людей принудительно разворачивают обратно, передает Delfi.
– Мы очень обеспокоены сообщениями о вытеснении (обратно через границу. – Прим. Delfi) и насилии, применяемых против лиц, пытающихся пересечь границу, и призываем все заинтересованные стороны уважать основные гуманитарные принципы, придерживаться международного и европейского права и воздерживаться от насилия, – сказала Элизабет Хаслунд.
Вместе с тем она добавила, что УВКБ ООН внимательно следит за ситуацией и развитием событий в Латвии. Представитель организации в странах Северной Европы и Балтии совсем недавно завершил однодневный визит в Латвию для срочных консультаций с латвийским правительством. Он встретился с представителями власти, чтобы получить информацию об их оценке ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах, принятых для реагирования на сложившуюся ситуацию, подчеркнула Элизабет Хаслунд.
– УВКБ ООН обеспокоено, что принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение, – обратила внимание представитель ведомства.
Она также отметила, что возможность искать убежища – фундаментальное право человека.