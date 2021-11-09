В ООН готовы помочь в решении проблем мигрантов на белорусско-польской границе

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило готовность содействовать решению гуманитарных проблем мигрантов на белорусско-польской границе. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Шабия Манту, УВКБ взаимодействует со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса и готово оказать им поддержку в оценке ситуации, пишет ТАСС.
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Манту заявила, что УВКБ очень встревожено событиями на границе Беларуси и Польши.
– В отношении этой ситуации мы выражаем свою обеспокоенность уже на протяжении какого-то времени, – сказала она, напомнив, что еще в июле управление выступило с заявлениями, в которых призвало к "решению данного вопроса". УВКБ обеспокоено, в частности, положением женщин и детей.
– Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев, просителей убежища и мигрантов в политических целях является неприемлемым и должно прекратиться, – подчеркнула официальный представитель.
– Мы взаимодействуем со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса, – сказала Манту. По ее словам, УВКБ готово поддерживать власти, иметь доступ к людям и возможность оценить ситуацию, в которой они находятся, и удостовериться, что они могут получать защиту.
УВКБ и Международная организация по миграции (МОМ) выступили во вторник в Женеве с совместным заявлением, в котором сообщили, что находятся в контакте с белорусским и польским правительствами, и призвали к "срочному урегулированию ситуации", обеспечению "немедленного и беспрепятственного доступа" к группе мигрантов на границе. Подчеркивается, что такой доступ необходим для предоставления гуманитарной помощи, а также для того, чтобы "идентифицировать нуждающихся в международной и других формах защиты" и чтобы те, кто этого пожелает, могли на месте подать прошение о предоставлении убежища.
"Учитывая вызывающую тревогу ситуацию на границе, обе стороны должны придерживаться своих обязательств по международному праву и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, застрявших на границе", – говорится в заявлении.
В свою очередь, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил обеспокоенность тяжелым положением детей-мигрантов и детей, ищущих убежища, в Европе и на ее границах. Специальный координатор ЮНИСЕФ Афшан Хан назвала шокирующими сообщения о "детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах".
– Дети и их семьи имеют право на поиск убежища и на проведение оценки их потребностей в защите на индивидуальной основе, – подчеркнула она. Афшан Хан отметила, что ЮНИСЕФ, как и другие учреждения системы ООН, включая УВКБ и МОМ, осуждает использование мер препятствования въезду, где бы они ни осуществлялись, поскольку такие меры нарушают международное право и подвергают риску жизни детей.