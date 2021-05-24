В Ольшанах была травмирована двухлетняя девочка

Днем 23 мая 2-летняя девочка и ее 3-летний двоюродный брат гуляли на улице около своего дома. В ходе игры дети опрокинули на себя металлический ковш стоявшего рядом трактора.
В УСК по Брестской области поделились подробностями с sb.by:
– Дети остались без присмотра. Их родители находились неподалеку. На соседнем участке, не отделенном ограждением, стоял трактор с металлическим ковшом, расположенным на покрышке колеса. Играя, ребята опрокинули на себя металлический ковш. В итоге 2-летняя девочка получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Мальчик не пострадал. Родители услышали детский крик, направились к детям и вызвали бригаду скорой помощи, – пояснили в ведомстве.
По данному факту Столинским РОСК проводится проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото из архива БЕЛТА
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