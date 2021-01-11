Инцидент произошел на перегоне Ратмировичи – Рабкор в дневное время. Проходил дизель-поезд Рабкор – Бобруйск. Световая и звуковая сигнализация извещали о запрете на пересечение путей. Однако житель поселка 1967 года рождения их проигнорировал, не стал ждать окончания движения поезда.
фото из архива БЕЛТА
– Он получил тяжелые травмы и был доставлен в медучреждение, – сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Сначала нового года на Гомельщине это уже второе происшествие на железной дороге. Первое закончилось смертью человека. Правоохранители и железнодорожники призывают быть осмотрительными на путях, не стремиться выиграть секунды, которые могут стоить жизни.
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В Октябрьском районе на железнодорожном перегоне пострадал пешеход
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